Georgia: arresto in carcere per Donald Trump ma concordata già una cauzione di 312mila dollari

(PRIMAPRESS) - ATLANTA (USA) - Donald Trump si è consegnato nel carcere di Atlanta dello stato americano della Georgia per essere arrestato per la presunta cospirazione volta a ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 nello Stato americano.

Prima del suo arrivo, i suoi avvocati avevano negoziato le condizioni del suo rilascio immediato, inclusa una cauzione di 312.000 dollari.

Molti dei suoi 18 coimputati si sono costituiti all'inizio di questa settimana. L'ex presidente degli Stati Uniti è volato con l'aereo (con il suo nome stampato sulla livrea del velivolo) nella città meridionale dal suo golf club nel New Jersey per essere arrestato con l'accusa di una presunta cospirazione per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 in Georgia.

"Devo iniziare a prepararmi per andare ad Atlanta, in Georgia," ha detto oggi ai suoi follower sui social media, "per essere arrestato da un procuratore distrettuale della sinistra radicale, Fani Willis.

Ma l'arresto potrebbe essere evitato proprio grazie all'accordo sulla cauzione. Ciò che probabilmente non potrà essere evitata tutta la formalità dell'arresto compresa la foto segnaletica che potrebbe fare il giro del mondo. Una foto che il tycoon potrebbe utilizzare nella sua campagna elettorale. - (PRIMAPRESS)