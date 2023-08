L’arresto lampo di Trump in Georgia e la foto segnaletica pubblicata sull’ex Twitter

(PRIMAPRESS) - GEORGIA (USA) - L'ex presidente Usa, Trump, per la pri- ma volta su X (l'ex Twitter che aveva sospeso il suo account dopo l'assalto a Capitol Hill) posta la foto segnaletica scattata nella prigione di Atlanta al momento della sua consegna per la quarta incriminazione. Accusato di cospirazione per ribaltare il voto 2020 in Georgia, è stato subito rilasciato. Ad accompagnare la sua foto le parole: "Interferenza elettorale. Mai arrendersi!". Poi il collegamento al suo sito web, che a sua volta indirizza ad un sito per la raccolta di fondi. - (PRIMAPRESS)