Usa, incriminazione elezioni 2020: giovedì l’arresto di Donald Trump in Georgia

ATLANTA (USA) - Il prossimo giovedì 24 agosto l'ex presidente USA, Donald Trump sarà ad Atlanta al carcere di Fulton Country, per essere arrestato su provvedimento del giudice Fani Willis. "Ci avreste mai creduto? Giovedì andrò ad Atlanta, Georgia, per essere arrestato da un procuratore distrettuale radicale di sinistra, Fani Willis". A scriverlo su un post sulla sua piattaforma social Truth, è lo stesso Trump. L'incriminazione è "per aver tentato di sovvertire il risultato elettorale delle presidenziali del 2020".

Trump fece al segretario di Stato della Georgia, il Repubblicano Brad Raffensperger,una telefonata, all'indomani del voto, per chiedergli di "trovare" più di undicimila voti per ribaltare il risultato elettorale, che aveva assegnato lo Stato al suo rivale, Biden. Raffensperger si rifiutò di eseguire l'ordine e registrò la telefonata, finita negli atti dell'inchiesta.