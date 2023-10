DL Giustizia: ora è legge. Approvato al Senato con 100 voti favorevoli e 71 contrari

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera definitivo del Senato al Decreto Giustizia. 100 i voti a favore, 71 contrari e un astenuto. Il provvedimento, già approvato alla Camera, è legge. Il decreto riguarda "disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione". - (PRIMAPRESS)