Baby gang: arriva il decreto “Caivano” con arresti più facili e pene severe per i genitori

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Penso che il Cdm di oggi sia il segno di uno Stato che decide di mettere faccia anche su materie che sono molto complesse e difficili da risolvere", ha detto in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni, illustrando le norme contenute nel dl alla baby gang che ora viene definito come provvedimento "Caivano". "Bisogna garantire l'obbligo scolastico.Basta minorenni che girano armati". Meloni ribadisce che quelle approvate "non sono norme repressive ma di prevenzione". "Abbiamo stanziato i primi 30 milioni di euro, ma se serviranno altre norme andremo avanti Nordio: carcere se figli non a scuola "Non si è minimamente intervenuto sulla imputabilità del minore. Abbassare il limite da 14 a 12 anni sarebbe stato contrario alla razionalità e all'etica. Sono stati previsti criteri preventivi di ammonimento che non hanno a che fare con l'irrogazione della pena". Lo ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio che, in seguito al Cdm,ha anche precisato l'intervento nei confronti dei genitori e di chi esercita la potestà con la reclusione fino a 2 anni per chi non manda i figli a scuola. Sempre nel decreto è rientrato anche il rilancio Caivano con la nomina di Fabio Ciciliano commissario alla riqualificazione di Caivano. Ciciliano, proveniente dai ranghi della Polizia di Stato, avrà il compito di gestire i 30 milioni di euro che il decreto legge approvato oggi destina per il piano di interventi volto a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune campano. - (PRIMAPRESS)