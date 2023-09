Migranti: dopo 8 giorni di meteo avverso un nuovo sbarco a Lampedusa dalla Tunisia

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Una motovedetta della GdF ha soccorso e agganciato un barchino di migranti con a bordo 17 tunisini,che sono stati fatti sbarcare al molo Favarolo di Lampedusa. Si tratta del primo sbarco dopo 8 giorni senza traversate a causa delle cattive condizioni del mare. Dopo un triage sanitario, i nuovi arrivati, tutti di sesso maschile, sono stati portati nell'hotspot di contrada Imbriacola, svuotato dopo l'emergenza delle scorse settimane, quando era ar- rivato a contenere anche oltre 7.000 persone.

Intanto è ancora alta la tensione tra Italia e Germania per le troppe navi Ong tedesche impegnate nei soccorsi a mare ma con l'Italia come unico porto di destinazione. Anche il ministro della Giustizzia, Nordio ha sollecitato un impegno nella lotta al traffico dei migranti che deve unire i Paesi: "fondamentale la collaborazione col sistema Onu" Così il ministro alla Giustizia Nordio. "Dobbiamo ingaggiare una guerra totale e globale senza sconti ai trafficanti di esseri umani. L'impennata di sbarchi deve imporre riflessione seria". Nordio era a Palermo per i 20 anni della Con- venzione Onu contro crimine organizzato In sintonia il ministro dell'Interno Piantedosi: "Colpire i trafficanti al cuore dei loro interessi, intercettando i capitali prima che siano reinvestiti" - (PRIMAPRESS)