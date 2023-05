Alluvioni Emilia Romagna, Bonaccini: “Ora pensiamo alle persone da salvare poi ai danni”

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - "Siamo di fronte a un altro terremoto", dice il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini,paragonando l'alluvione nella regione al sisma del 2012. "Il primo pensiero va alle vittime e ai dispersi", dice Bonaccini,mentre il bilancio sale a 8 morti."Sono una quarantina i Comuni alluvionati. Strutture spazzate via, ferrovie interrotte,strade demolite". "Siamo davanti a eventi catastrofici, probabilmente mai registrati. Ora pensiamo alle persone,poi conta dei danni". Intanto sono ben 14 i fiumi esondati molti dei quali erano già inseriti in richieste di sistemazione degli alvei con fondi del PNRR ma bisognerà capire, terminata l'emergenza se a questi Comuni siano mai arrivate le risorse richieste. Analoga situazione è per il Piano Alluvioni varato nel 2016 in Emilia Romagna che doveva essere attuato in diverse fasi. - (PRIMAPRESS)