Alluvione Marche: intesa su generale Figliuolo come Commissario per gli interventi di ricostruzione

ROMA - Dal Consiglio dei Ministri di oggi 27 giugno arriva la conferma dell'intesa alla nomina del generale Francesco Paolo Figluolo a Commissario per la ricostruzione delle infrastrutture delle Marche dopo l'alluvione in molte città del territorio. Figliuolo che avevamo conosciuto già nella sua funzione per la gestione degli hub sanitari durante il Covid, ora il generale potrebbe occuparsi della programmazione di interventi urgenti con copertura di fondi già assegnati di oltre 2 miliardi.