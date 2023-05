Alluvione Emilia Romagna: stabilite le misure di sostegno dal governo per le aree colpite

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rinvio delle scadenze fiscali,contributive e giudiziari per persone e aziende colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna e aiuti per il settore agricolo. Sono le misure a cui lavora il Governo che ha allo studio un decreto su modello di quello adottato per Ischia ma proporzionato ai territori travolti dal maltempo. A fare il punto in un vertice i cinque ministri interessati: Musumeci (Protezione civile), Nordio (Giustizia), Calderone(Lavoro),Lollobrigida (Agricoltura) e Ciriani (Rapporti Parlamento) con il viceministro all'Economia,Leo.

Intanto è previsto nel prossimo Consiglio dei Ministri l'approvazione di un provvedimento di sostegno all'Emilia Romagna di altri 20 mln. "La proposta che porto è di un'ulteriore risorsa a disposizioni della regione Emilia Romagna di 20 milioni di euro, che si aggiunge ai primi 10 già deliberati, per far fronte alle prime necessarie spese che possono essere sostenute con procedure di emergenza". Una delibera che Nello Musumeci porterà in Cdm. Così il ministro per la Protezione civile in una seconda conferenza stampa sul maltempo in cui ha sottolineato che ci sarà un'estensione alla provincia di Rimini dello stato d'emergenza già deliberato due settimane fa. - (PRIMAPRESS)