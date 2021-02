Scuola: gli esami di maturità senza prova scritta e con un "paper" da discutere insieme alle altre materie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Come saranno gli esami di maturità di questo 2021? Secondo le indicazioni arrivate in una intervista del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, non ci sarà nessuna prova scritta, si inizia a metà giugno e le ammissioni saranno decise allo scrutinio di fine anno. "Non voglio sentir parlare di tesina. I maturandi, alla fine del percorso di 5 anni, dovranno concordare un elaborato personalizzato", spiega, e partendo da lì passare alle altre materie. Covid: cautela, vaccinare gli insegnanti per proteggere tutti. La pandemia ha esasperato disparità, ripartiamo da Sud. - (PRIMAPRESS)