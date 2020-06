Roma diventa bikefriendly con il riconoscimento di ComuniCiclabili di Fiab

(PRIMAPRESS) - ROMA - Grazie ai nuovi percorsi ciclabili realizzati nella capitale, Roma capitale ed i suoi 15 municipi conquistano il titolo di ComuniCiclabili di Fiab, la Federazione italiana amici della bicicletta che assegna, attraverso una serie di parametri bikefriendly, un riconoscimento che hanno lavorato o stanno lavorando per alleggerire il traffico pesante dalle strade in favore della mobilità leggera e sostenibile.

Mercoledì primo luglio (ore 11), presso lo spazio dell'Aranciera Comunale in piazza Metronia a Roma, ci sarà la cerimonia di consegna del riconoscimento da parte di Alessandro Tursi di Fiab all'assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Pietro Calabrese e ad Enrico Stefàno, presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale.