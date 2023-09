Roma: offlimits per un problema tecnico i siti museali e turistici di Roma Capitale gestiti da Zetema Progetto Cultura

(PRIMAPRESS) - ROMA - Offlimits oggi 11 settembre i siti di turismo e i portali web di Roma Capitale gestiti da Zètema Progetto Cultura, oltre al sito dell'azienda stessa. Al momento risultano pertanto non raggiungibili App e servizi di 12 circuiti museali e d'informazione. In una nota Zetema ha comunicato di essere al lavoro per la risoluzione del problema tecnico. - (PRIMAPRESS)