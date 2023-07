Scuole Roma: De Santis (Civica Raggi)” la Commissione capitolina introduce il coordinatore pedagogico ma dimentica i POSES”

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stata la Commissione Scuola di Roma Capitale, riunitasi oggi, a far scoppiare una nuova polemica sull'organizzazione dei servizi tra maggioranza ed opposizione. l'Amministrazione Gualtieri ha introdotto la nuova figura del coordinatore pedagogico ma secondo il Capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi, Antonio De Santis, il sindaco avrebbe dimenticato completamente i funzionari educativi e gli obiettivi POSES "che, per decenni, hanno sorretto il servizio a Roma e il cui destino e mansione da attribuire nel quadro organizzativo del servizio, ora più che mai, pare incerto". secondo De Santis l'ufficio che si occupa dei procedimenti relativi all'inserimento e integrazione scolastica dei bambini con disabilità nei nidi e infanzia comunale sarebbe stato trascurato pur occupandosi delle procedure necessarie di assegnazione delle risorse di sostegno, in raccordo con gli uffici centrali e municipali. Ai POSES, infatti è demandata anche la valutazioje deii progetti educativi ai fini dell'autorizzazione per l'istituzione delle strutture educative private come i nidi. - (PRIMAPRESS)