La "campagna d'agosto" del turismo italiano per turisti stranieri last minute. Arriva lo spot low cost

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’attesa campagna per promuovere all’estero la destinazione “Italia”, arriva con un deciso ritardo. Solo ora è pronto lo spot della campagna turistica Viaggio in Italia – preparata dal Mibact ed ora bisognerà pianificarlo sui media di mezza Europa per tentare di riconquistate un’esigua fetta di turisti stranieri per raddrizzare in corsa la curva discendente dell’incoming generata dal coronavirus. Il settore in questi giorni si è dilaniato nella polemica tra i dati “positivi” forniti dall’Enit e la contestazione di Federalberghi e Federturismo. E l’allarme lanciato da tour operator e agenzia di viaggio per un sostegno al deficit di fatturato non ha ancora sotto nessun effetto nelle azioni di governo. Ora lo spot, anch’esso realizzato in evidente economia, dovrebbe contribuire a smuovere qualche interesse di turisti last minute ma c’è chi non ci scommette troppo perché anche la stessa campagna sembra procedere con il freno a mano tirato anche per le preoccupazioni mostrate dall’esecutivo di governo e dallo stesso ministro Franceschini: “Giusto tornare a viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro paese e del suo patrimonio culturale, ma bisogna farlo in modo consapevole rispettando ogni misura di prudenza e sicurezza prevista dalle norme”. - (PRIMAPRESS)