Spazio, ecco il compito del telescopio Euclid: una mappa 3D dell’Universo e della sua energia oscura

(PRIMAPRESS) - USA - Il lancio di ieri del satellite orbitale di costruzione europea, partito dalla Florida, sarà alla ricerca di misteriosi fenomeni cosmici noti come energia oscura e materia oscura, forze invisibili che secondo gli scienziati rappresentano il 95% dell'universo conosciuto.

Il telescopio Euclid, che prende il nome dal matematico greco noto come il "padre della geometria", è stato trasportato in alto nella stiva di un razzo SpaceX Falcon 9 lanciato dalla Cape Canaveral Space Force Station. Il lavoro di questa spedizione sarà di realizzare la più grande e accurata mappa in 3D dell’Universo attraverso lo spazio e il tempo osservando miliardi di galassie in un raggio di circa 10 miliardi di anni luce, attraverso più di un terzo del cielo. Euclid esplorerà come l'Universo è cresciuto nel tempo e come la sua struttura su larga scala è distribuita, cercando informazioni e risposte sul ruolo della gravità e sulla natura dell’energia oscura e della materia oscura. Lo spazio torna ad essere al centro dell'attenzione mondiale per la ricerca. - (PRIMAPRESS)