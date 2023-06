Spazio: oggi la partenza “commerciale” di Virgin Galactic con tre italiani a bordo

(PRIMAPRESS) - NEW MEXICO - È previsto per oggi alle 17 (ora italiana) il decollo di Virgin Galactic, la compagnia di aerospace fondata dal magnate Richard Branson e che con un volo commerciale porterà 3 italiani a bordo con la missione Galactic 01,che decollerà dallo Spaceport America, nel New Mexico. Sono due ufficiali dell'Aeronautica militare, Walter Villadei e il tenente colonnello Angelo Landolfi e Pantaleone Carlucci del Consiglio nazionale delle ricerche d'Italia. Con loro Colin Bennett e due piloti. Il live streaming sul sito della società Virgin. - (PRIMAPRESS)