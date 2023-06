Pil Italia: le previsioni in rialzo di Bankitalia che da +0,6% sale a +1,3 nel 2023

(PRIMAPRESS) - ROMA - Banca d'Italia aggiorna le stime sulla crescita, è rivede al rialzo a +1,3% il Pil che a gennaio era stato previsto in salita solo di +0,6%. Riviste invece al ri- basso le attese sul successivo biennio, al più 1% sul 2024 e al più 1,1% sul 2025 (sei mesi fa prevedeva +1,2). La crescita è rivista al rialzo nel '23 grazie all'andamento migliore delle attese nel primo trimestre, afferma Bankitalia,e al ribasso nel biennio 2024/25, per via di un più forte deterioramento delle condizioni finanziarie. Migliorano inflazione e mercato del lavoro. - (PRIMAPRESS)