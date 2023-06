Ocse: "Bene il trend dell'Italia ma l'attuazione del Pnrr sarà determinante per il Pil"

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Bene il trend economico dell'Italia ma gli occhi sono puntati sulla gestione dei fondi del PNRR. A dirlo è l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea (OCSE). "I ritardi nell'attuazione del Pnrr potrebbero ridurre la crescita del Pil dell'Italia": è l'avvertimento dell'Ocse nell'Economic outlook 2023. Per l'Ocse "la rapida attuazione di riforme strutturali e piani d'investimento pubblico nel Pnrr sarà fondamentale per sostenere l'attività a breve termine e gettare le basi per una crescita sostenibile nel medio termine".Inoltre: "L'orientamento di bilancio leggermente restrittivo appare ampiamente appropriato" e andrà "consolidato per porre fine al problema rapporto debito/Pil". - (PRIMAPRESS)