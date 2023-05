PIL, Visco (Bankitalia): "Nel 2023 crescerà dell'1%. Serve la riforma fiscale"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il 2023 le previsioni convergono su un +1% del Pil. Lo dice il governatore di Bankitalia Visco,secondo cui"nell' affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina, così come nell'uscita dalla pandemia,l'economita italiana ha mo- strato una confortante capacità di rea- zione". Ci sono "segnali incoraggianti" ma vanno superati "quei ritardi che impediscono"di dispiegare le potenzialità Sul Pnrr, dice,"non c'è tempo da perdere".Serve la riforma fiscale con occhio a debito e progressività. "Il salario minimo è utile per la giustizia sociale". - (PRIMAPRESS)