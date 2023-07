Mutui, FABI: 14,9 mld di rate non pagate dalle famiglie per rialzo tassi e inflazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quasi un milione di famiglie italiane non hanno pagato rate di mutui e prestiti vari per 14,9 mld di euro. Lo ha fatto sapere la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani). "L'aumento del costo del denaro, l'incremento dei tassi e la corsa dell'inflazione" sono tra le cause delle insolvenze, poiché "riducono il reddito disponibile e mettono in difficoltà i clienti delle banche".Le rate dei mutui non pagate ammontano a 6,8 mld, quelle del credito al consumo a 3,7.I restanti mld sono arretrati per altri prestiti. - (PRIMAPRESS)