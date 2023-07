Mutui: Giorgetti (Mef): "Occorre allungare la durata". Patuanelli (ABI) "E' possibile"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Ritengo indispensabile e urgente che si raggiunga un accordo per un allungamento della durata dei mutui a tasso variabile così da mitigare l'impatto talvolta insostenibile dell'incremento delle rate a carico delle famiglie". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo all’assemblea dell' Abi. Stessa rata, ma durata del mutuo più lunga. È questo il suggerimento che il governo ha dato alle banche per aiutare famiglie e imprese ad affrontare il caro-mutui legato al tasso variabile che si è alzato.

L’intervento del Presidente dell’ABI, Patuanelli va a sorpresa in questa direzione: “noi disponibili all’allungamento”. “Le banche in Italia mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento, e, su richiesta, possono allungare la durata dei mutui per chi è in regola con i pagamenti o realizzare surroghe". - (PRIMAPRESS)