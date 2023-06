BCE: ad aprile prezzo del denaro il più alto da 10 anni. I rialzo dei mutui blocca l’immobiliare

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - "La Bce ritiene che le prospettive per la crescita e l'inflazione restano al- tamente incerte". E' quanto riporta il nuovo bollettino economico della Bce. "L'inflazione è in calo ma dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato",per questo occorre farla tornare all'obiettivo del 2% nel medio termine",scrive Bce che sottolinea l'aumento del costo del credito. "Ad aprile i tassi sui prestiti hanno raggiunto il livello più elevato da oltre 10 anni, toccando il 4,4% per le imprese,il 3,4% per mutui ipotecari" - (PRIMAPRESS)