Finanza: completata da CFE Finance Group la procedura di acquisizione di River Rock

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si è completata l'operazione dell'investment banking CFE Finance Group, dopo il via libera della Financial Conduct Authority britannica (FCA) e dell’Autorità francese dei Mercati Finanziari (AMF), autorizzando l'acquisizione del 60% del capitale sociale di RiverRock European Capital Partners LLP ("RiverRock"), società specializzata in investimenti alternativi.

L’operazione che era stata annunciata già lo scorso 18 ottobre, consente da un lato a CFE Finance Group di rafforzare ed espandere ulteriormente la propria offerta in Europa, diversificando il proprio portafoglio, dall’altro a RiverRock di continuare a specializzarsi nella fornitura di soluzioni alternative agli investitori globali e di soluzioni personalizzate alle PMI europee.

“L’acquisizione di RiverRock rappresenta una tappa significativa nel progetto di crescita del gruppo CFE e una grande opportunità per continuare a creare valore per i nostri investitori e clienti” commenta Mario Cordoni, Founder e CEO di CFE Finance Group. “L’operazione consente infatti di incrementare la nostra presenza nel campo degli investimenti alternativi a livello europeo e globale, consolidando il nostro posizionamento in un mercato strategico aggiungendo professionalità di altissimo livello al nostro team”.

“Si tratta di un nuovo ed esaltante capitolo per RiverRock, i suoi clienti e i suoi dipendenti” conclude Michel Péretié, Chairman e CEO diRiverRock. “Con l’ingresso di un socio di maggioranza solido e riconosciuto sul mercato come CFE Finance Group, la società consoliderà ulteriormente la sua forza nei mercati privati”.

“L’operazione rappresenta una combinazione strategica ideale e consentirà ai nostri clienti di beneficiare dello sviluppo di un’ampia offerta di prodotti, integrando le soluzioni RiverRock con quelle già sviluppate con successo da CFE Finance Group” prosegue Giuseppe Leppi, Deputy CEO di RiverRock. “L’unione delle forze di CFE e RiverRock contribuirà ad accelerare ulteriormente la traiettoria di crescita di entrambe le società.” - (PRIMAPRESS)