Finanza: Banca Sistema (+3,7 mln) e il partner Kruso Capital (+17%) approvano i bilanci al 31 marzo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Banca Sistema ha approvato il bilancio al 31 marzo con utile a 3,7 milioni - in crescita factoring (+9% a/a) e credito su pegno (+19% a/a ). Analoga operazione nel CdA di Kruso Kapital, il partner finanziario del gruppo Banca Sistema, per la valorizzazione degli oggetti da collezione, i gioielli e opere d’arte, ha approvato gli schemi di bilancio al 31 marzo 2023, chiusi con un utile netto pari a euro 655 mila, in aumento del 17% a/a. A livello commerciale la società, con la sua rete di 14 filiali a brand ProntoPegno in Italia, ha generato volumi pari a euro 49,3 milioni in aumento del 10,3% a/a (euro 44,2 milioni nello stesso periodo 2022).

Gli impieghi al 31.03.2023 sono pari a euro 109,3 milioni, rispetto a euro 92,3 milioni di marzo 2022, in aumento del 19% a/a.

"La crescita di Kruso Kapital conferma la nostra strategia di lungo periodo"commenta Giuseppe Gentile, Direttore Generale di Kruso Kapital. "Il pegno e il nostro nuovo prodotto Art-Kredit, che permette di dare nuovo valore alle opere d'arte, si confermano forme di finanziamento alternativo di successo grazie all'immediatezza e alla semplicità che le caratterizzano". - (PRIMAPRESS)