Il Gruppo Calzedonia acquisisce Cantieri del Pardo, produttore degli yacht Grand Soleil

(PRIMAPRESS) - MILANO - Calzedonia, l'azienda tessile di Sandro Veronesi, ha acquisito Cantieri del Pardo, il produttore di Yacht nato nel 1973 e tra i più apprezzati cantieri nel panorama internazionale oltre che con il marchio Grand Soleil anche con Pardo Yachts e VanDutch. I fondatori del cantiere Servidati e Planamente rimarranno soci dell'azienda proseguendo l'attuale strategia di sviluppo basata sulla qualità, sul rispetto della tradizione, sull'eccellenza del servizio e con grande attenzione ai temi della sostenibilità declinati nel settore della nautica da diporto. Con l'arrivo del gruppo Calzedonia, Cantiere del Pardo perseguirà la crescita internazionale e lo sviluppo di nuovi modelli, con ancora maggiore attenzione alla qualità e all'eccellenza del servizio sia per la rete distributiva che per il cliente finale. "Negli anni Calzedonia ha dimostrato di saper crescere costantemente. Partita come un'azienda che si occupava solo di un prodotto, si è sviluppata in un gruppo attivo in molti mercati e con molti marchi - ha commentato Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Calzedonia - A realtà consolidate da tempo come Calzedonia, Intimissimi e Tezenis si sono aggiunti successi recenti come Intimissimi Uomo, Falconeri, Signorvino e Atelier Emè. Nuove sfide sono ora Antonio Marras e Cantiere del Pardo. Fattori comuni sono un amore tipicamente italiano per il prodotto, assieme a forti investimenti in produzione, distribuzione e comunicazione. Sono convinto che anche Cantiere del Pardo, che è già un'eccellenza nel suo settore, troverà grandi opportunità di crescita dalla condivisione di risorse, conoscenze e persone del nostro gruppo". - (PRIMAPRESS)