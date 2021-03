Scuola: al via i test Invalsi per 500 mila maturandi. Ad Aprile per elementari e medie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al via i test Invalsi di Italiano,Matematica e Inglese per circa 500 mila maturandi. "Allargata la finestra per far svolgere le prove, le scuole hanno più tempo per convocare i ragazzi in piccoli gruppi o spostare le prove"più avanti nelle zone in cui le lezioni non sono in presenza, ha detto la presidente Invalsi, Ajello. I test consentiranno di avere "i primi dati attendibili"sulla preparazione degli studenti e per intervenire sulle lacune.Tra aprile e maggio le prove per elementari,medie e superiori. - (PRIMAPRESS)