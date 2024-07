Golfo di Napoli: nella flotta SNAV entrerà in servizio il nuovo monocarena veloce Sirius

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Per il servizio di navigazione nel Golfo di Napoli arriva la prima unità High Speed Craft (HSC) denominata SNAV SIRIUS monocarena di ultimissima generazione progettata e realizzata da Intermarine SpA destinata a far parte della flotta SNAV. L'Unità entra in servizio per rinnovare e rafforzare i collegamenti marittimi a corto raggio nel Golfo di Napoli offrendo una navigazione sicura in ogni condizione meteo.

“Siamo orgogliosi di poter iniziare ad operare con una unità di ultima generazione dotata delle migliori tecnologie per ridurre l’impatto ambientale” ha affermato Giuseppe Langella, Amministratore Delegato di SNAV. “La tutela dell’ambiente è uno dei principali obiettivi del gruppo MSC e l’arrivo di SNAV SIRIUS è la testimonianza del nostro impegno anche nel Golfo di Napoli dove opereremo per far crescere la qualità del servizio puntando alla progressiva riduzione dell’impatto ambientale e migliorando il servizio per l’utenza.

SNAV SIRIUS completerà in questi giorni le previste ispezioni delle Autorità marittime per entrare subito dopo.



