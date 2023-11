Christmas World: a Villa Borghese di Roma tutto il mondo di Babbo Natale e la più grande pista di ghiaccio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 1° dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, la Capitale ospita l'evento Christmas World caratterizzato da un percorso espositivo di 50.000 mq con artisti, spettacoli, attori e musica dal vivo. I visitatori potranno vivere esperienze uniche che spaziano dalla cultura all'enogastronomia, celebrando le festività natalizie in tutto il mondo. Dalla tradizionale terra di Babbo Natale, alle magiche luci di New York, fino all’atmosfera underground di Berlino per passare poi per la romantica Parigi e la multietnica Londra. Quest’anno per vivere al meglio la magia del Natale, basta scegliere Roma e concedersi in una volta sola l’emozione di viaggiare per il mondo godendosi l’atmosfera delle principali città in festa. Dal 1° dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, per il secondo anno consecutivo, Villa Borghese si trasforma e si prepara ad ospitare l’evento Christmas World , uno dei più prestigiosi eventi natalizi in Europa. Durante le vacanze, nello storico parco di Roma sarà allestito un percorso espositivo esteso su una superficie di 50.000 mq, dedicato alla celebrazione del Natale nelle principali città del mondo. Un gruppo di artisti italiani darà vita ad iconiche ambientazioni e magiche atmosfere, costruendo un affascinante viaggio immaginario attraverso otto metropoli globali e offrendo al pubblico della Capitale l'opportunità di farsi influenzare da tradizioni e culture diverse attraverso esperienze autentiche. Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia saranno le mete di un viaggio che include anche sei spettacoli con musiche e sceneggiature originali. Oltre alla presenza di 700 attori attivi in tutta l'area del parco e di una platea di 2000 spettatori, a completare l’offerta ci sarà anche una pista da pattinaggio di 800 mq, il Presepe più grande d'Italia, concerti Gospel, parate e attività per i bambini. Novità assoluta di questa edizione sarà l’area dedicata a Wonka, protagonista del celebre libro “La fabbrica di cioccolato”, ma anche del film firmato Warner Bros Pictures in uscita nelle sale a dicembre. - (PRIMAPRESS)