Rossi freschi da bere d'estate. Ecco 7 proposte a prezzi contenuti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il vino consumato d’estate è prevalentemente il bianco mentre il rosso appare più indicato per le stagioni fredde. Ma è proprio così o è solo un luogo comune? Ecco le proposte che arrivano dai sommelier per alcuni rossi delicati da bere anche nella stagione calda e con prezzi decisamente contenuti. Partiamo dal Veneto con il Castelline di Costaripa. E' un vino di colore rosso rubino tenue, brillante e profondo. Al naso si presenta nitido e terso con delicate note speziate, intenso di viola, salvia, marasca, pepe e legno d’ulivo.

Il suo sapore è caratterizzato da una trama precisa e raffinata, con tannini ben presenti, dritti ma bene equilibrati. Sapido, armonico ed elegante dotato di eccellente spessore e una persistente sensazione retro-gustativa (14 euro).

Sempre dal veneto arriva un Pinot Nero con un brillante rosso rubino di Diesel Farm, con il suo profumo elegante, floreale e speziato e il suo sapore soffice, armonico e avvolgente, è il vino che più si adatta ai piatti semplici e creativi. La temperatura di servizio perfetta di 14 gradi lo rende ottimo come accompagnamento ai momenti di convivialità dell’estate. (39 euro)

Dal Piemonte si segnala il Barbera d’Alba di Josetta Saffirio alla vista si presenta di un vivo color violaceo, con orli granati intensi e brillanti. Si caratterizza per un profumo fresco e vivo, con netti sentori di ribes nero. In bocca, l’acidità si bilancia perfettamente con la buona struttura del corpo. Si abbina perfettamente a carni bianche e alla pasta fresca ripiena; la temperatura di servizio ideale di 13 gradi lo rende il vino giusto per accompagnare le calde giornate estive e le serate in compagnia. (20 euro)

Un salto verso Sud ci porta in Calabria con il fruttato Calaonda Calabria IGT di Librandi. E’ un rosso che unisce il carattere del territorio all'appeal dei vitigni internazionali. Le note vellutate del Magliocco si incontrano con la grazia del Merlot in un’interpretazione moderna che ne esalta la dolcezza e la componente fruttata dando vita ad un vino morbido e dal tannino delicato. Da servire alla temperatura di 14 gradi questo vino è un’autentica baraonda di sapori perfetta per i vostri momenti estivi. (13 euro)

Citazione d’obbligo per il toscano Mario Primo Chianti DOCG (Piccini 1882) è un connubio tra classico e contemporaneo, una reinterpretazione della tradizione familiare con occhi e tecniche moderne. È un vino fresco e leggero con note di frutta rossa che si abbina anche a primi piatti e pesce in salsa rossa. (10 euro)

Di colore rosso rubino con riflessi violacei il Rosso di Montepulciano di Fattoria della Talosa presenta al naso aromi di ciliegie e viola. Al palato è caldo e minerale supportato da un buon tannino e da una struttura complessa e persistente. L'abbinamento ideale è con salumi e piatti tipici toscani, crostini e formaggi semistagionati. Da servire alla temperatura di 13 gradi è perfetto per i vostri aperitivi estivi al tramonto. (12 euro)