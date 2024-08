Festival Franciacorta: a Rodengo Saiano la maison Mirabella abbina tre versioni di Edea con la Norcineria Polastri

(PRIMAPRESS) - RODENGO SAIANO (BRESCIA) - Da venerdì 13 a domenica 15 settembre torna il Festival Franciacorta , con migliaia di enoappassionati in tour tra le cantine della celebre Denominazione bresciana. Il produttore Mirabella Franciacorta di Rodengo Saiano, propone un tuffo nella tradizione: la proposta clou del Festival sarà infatti l’abbinamento tra i Franciacorta Edea - in tre versioni: Brut, Satèn Millesimato e Rosé – agli assaggi dello chef Giorgio Lovati per la Norcineria Polastri Macèlér , istituzione gastronomica franciacortina. Involtini di carne alla bresciana con polenta, oppure fonduta di formaggio di malga con patata al vapore, saranno serviti in lounge insieme ai Franciacorta in formato Magnum; chi preferisce la modalità pic-nic potrà gustare un menu ad hoc – realizzato, come i precedenti, con ingredienti a chilometro zero – tra i filari del vigneto-collezione di Pinot Bianco, proprio dietro alla cantina.Non finisce qui: al pubblico più curioso Mirabella propone la Caccia ai profumi. Sabato e domenica, nel caveau privato dove riposano preziose bottiglie in punta, l’enologo guiderà piccoli gruppi alla scoperta delle note olfattive dei tre vitigni del Franciacorta, in un percorso di educazione sensoriale; finale con assaggi a sorpresa. Chi ama fare festa apprezzerà invece il Pink Sunset party di sabato sera, con degustazione di due Franciacorta Rosé – tra i prodotti più apprezzati di Mirabella – e DJ set fino a mezzanotte. - (PRIMAPRESS)