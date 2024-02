Essenze newyorkesi per il Don’s Meats & Spirits di Roma con la mixology dei colori di Jacopo Nonis e Matteo Vertecchi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Richiami decisamente newyorkesi per il Don’s Meats & Spirits, in Piazza del Fico a Roma. Il progetto nato nel 2020 da un’idea dei soci fondatori, che hanno voluto portare a Roma un concept di “Burger &cocktail bar” capace di evocare l’atmosfera distintiva di New York. Nonostante fossero stati colti di sorpresa dalla pandemia, che li ha obbligati a interrompere il progetto già avviato, il temporaneo arresto delle attività di Don’s si è trasformato in un’opportunità inaspettata.

Il periodo di pausa ha offerto loro il tempo necessario per definire in tutti i dettagli il concept partendo dalle tipiche steakhouse americane ma affiancando l'arte della mixology di qualità.

La cucina è guidata dal giovane chef romano Simone Lipari, cresciuto nelle cucine dei più prestigiosi Hotel della Capitale; Antonio De Rose, ex maitre presso Big Al in Viale Parioli, oltre a curare la ricca e variegata wine list internazionale si occupa anche del servizio in sala per offrire agli ospiti un’esperienza che porti con la mente ai suggestivi locali della Grande Mela. In Piazza del Fico, infatti, non ci si immerge solo nei sapori statunitensi ma in un vero e proprio mood oltreoceano. Il Bar, gestito da Jacopo Nonis, ex barman di Argot Campo de’ Fiori (lo speakeasy romano nel cuore del centro storico) ha presentato la sua nuova Drink List dal nome “Cromoterapia” ideata da Jacopo Nonis e Matteo Vertecchi. Cromoterapia perché i drink, dai grandi classici a quelli più contemporanei con anche alternative premium, giocano tra sfumature cromatiche in cui luci e ombre suscitano emozioni nuove e contrastanti. Mixology vera, autentica, in pieno stile newyorkese. Ogni settimana poi Don’s ospita bartender, locali e nazionali, in qualità di special guest per veicolare il messaggio del bere bene. - (PRIMAPRESS)