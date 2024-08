Casa Bianca: la chef Cris Comerford va in pensione. Le “Cesarine” si candidano per portare l’Italian taste

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Al momento è solo una intenzione ma non è escluso che le Cesarine, la più antica rete di cuoche e cuochi di casa d'Italia, possa candidarsi come chef alla Casa Bianca. L'occasione è data dal pensionamento della storica Chef Cris Comerford che ha reso pubblica la propria scelta di ritirarsi. La proposta di Cesarine prevede la rotazione trimestrale di cuoche e cuochi provenienti da diverse regioni italiane, portando con sé le autentiche tradizioni culinarie della nostra penisola. Fondata nel 2004, Cesarine conta oggi oltre 1.500 cuoche e cuochi in tutta Italia, che uniscono la passione per la cucina casalinga alla volontà di condividere con il mondo le ricette tradizionali tramandate di generazione in generazione. Con 50.000 ospiti internazionali e nazionali accolti ogni anno nelle proprie case, nella mission della community c'è l'impegno nel preservare e diffondere il patrimonio gastronomico italiano. - (PRIMAPRESS)