Cinema: al Lucca Film Festival arriva l’attore e regista Ethan Hawke che presenta “Wildcat” con la figlia Maya

LUCCA - Al Lucca Film Festival, il prossimo 26 agosto, arriva Ethan Hawke attore, sceneggiatore, scrittore, regista e produttore statunitense che presenterà in anteprima italiana, il suo ultimo film Wildcat, in cui dirige sua figlia Maya, avuta dall'attrice Uma Thurman. Hawke riceverà il Golden Panther Award e terrà una masterclass aperta al pubblico. Nell'occasione consegnerà il Premio alla carriera a Paul Schrader, che lo ha diretto in First Reformed - La creazione a rischio. Hawke ha ottenuto quattro candidature al Premio Oscar: nel 2002 come miglior attore non protagonista per Training Day, nel 2005 per la migliore sceneggiatura non originale per Before Sunset - Prima del tramonto, nel 2014 nella medesima categoria per Before Midnight - Prima di mezzanotte e nel 2015 per miglior attore non protagonista per Boyhood.