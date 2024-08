81ª Mostra del Cinema Venezia: al Lido tornano i party “Red Passion” di Campari

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - All'81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia torna la "Red Passion" del brand Campari con due location per celebrare il mondo del Cinema e i suoi protagonisti. Si parte in grande stile, venerdì 30 agosto con l’esclusivo Party Campari all’Aeroporto Nicelli di Venezia-Lido, tinto di Rosso per l’occasione. Intrigo, eleganza e Passione accompagneranno gli ospiti in un viaggio intriso di mistero che celebrerà i protagonisti del mondo del cinema e non solo. Gli ospiti selezionati diventeranno a loro volta main character di un percorso esperienziale, come vere star che non hanno paura di distinguersi all’interno del loro film personale.

Durante tutta la kermesse la Campari Lounge – situata presso la Terrazza Biennale, di fronte al Palazzo del Casinò – diventata ormai un’icona per gli affezionati del Lido che vogliono parlare di cinema, ospiterà eventi, incontri e dialoghi dedicati all’arte cinematografica e alla creatività e passione che si celano dietro il lavoro dei nomi affermati del Grande Schermo e dei giovani talenti emergenti.

Pierfrancesco Favino, attore italiano di fama internazionale e in concorso con Maria, nel ruolo di Ambassador Campari aprirà il sipario venerdì 30 agosto, con unaMasterclass esclusiva, carica di passione e amore per il Cinema dedicata a giovani emergenti e ai ragazzi di Generazione Do, il progetto di Daniele Orazi dedicato alla nuova generazione del cinema italiano. Lunedì 2 settembre sarà invece la volta di Stefano Accorsi, affermato e poliedrico attore della scena cinematografica italiana, e Ambassador Campari – analogamente impegnato in un dialogo con i giovani attori e con i vincitori del progetto Young Blood, primo contest sul mestiere dell’attore, lanciato da Alice nella Città e dalla talent factory DO Cinema. La stessa sera, in omaggio alla Mostra “Dive & Madrine”, attesa dal 28 Agosto al 7 nella hall dell’Hotel Excelsior, organizzata dal Ministero della Cultura e Archivio Luce Cinecittà e curata dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e da Chiara Sbarigia, Presidente di Cinecittà, Campari ospiterà Sveva Alviti, attrice e Madrina della 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, insieme ad alcune Madrine delle precedenti edizioni, per un evento nella suggestiva Lounge, all’insegna della Red Passion.

Inoltre, mercoledì 4 settembre - ai Granai dell'Hotel Cipriani di Venezia - si terrà l'after-party di Joker: folie à deux di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Zazie Beetz, di cui Campari sarà sponsor ufficiale. Venerdì 6 settembre – in occasione della prima de Il tempo che ci vuole, in Sala Grande, presso il Palazzo del Cinema – verrà assegnato il Campari Passion for FilmAward, premio nato dalla collaborazione tra Campari e la Direzione Artistica della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, con l'obiettivo di valorizzare il prezioso lavoro dei professionisti che, accanto alla regia, contribuiscono alla realizzazione del progetto artistico rappresentato da ciascuna opera cinematografica. Vincitrice di questa edizione è la scenografa e costumista Paola Comencini, la quale vanta, tra i suoi lavori più recenti, C'è Ancora Domani, diretto da Paola Cortellesi, e Il Tempo che ci vuole, diretto dalla sorella Francesca Comencini. Tra gli altri protagonisti del Cinema italiano che accompagneranno la Red PassionCampari durante tutta la manifestazione, anche Massimiliano Caiazzo, attore italiano, vincitore del Nastro d'argento Premio Fondazione Claudio Nobis per Piano piano. La suggestiva location Campari sarà la cornice degli esclusivi after-party con il cast dei film in concorso: Nonostante di Valerio Mastrandrea e Leopardi. Il poeta dell'infinito di Sergio Rubini.