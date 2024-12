Manovra: oggi il voto al Senato. Giorgetti: “Provvedimento con il valore della prudenza”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Iniziate da questa mattina, nell'Aula del Senato, le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta ieri dal governo sull'approvazione del Disegno di legge di Bilancio, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera in prima lettura. Nel primo pomeriggio dovrebbe cominciare la prima chiama del voto. Presente in Aula il ministro Giorgetti che ieri ha rivendicato il "valore della prudenza" sulla Legge di Bilancio. Ma per la famiglia, ha detto, "avrei voluto fare di più". Opposizioni critiche sul metodo e sulla ripartizione della spesa che vede Sanità e Welfare con risorse giudicate insufficienti sopratutto per la situazione sociale del Paese che vede l'Italia sempre più come un paese di anziani. Una popolazione anziana che ha fatto scattare il parallelo con il Giappone che st vivendo la stessa condizione ma dove il governo ha appena deliberato una consistente manovra dove la voce principale è il sostegno agli anziani. - (PRIMAPRESS)