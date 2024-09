Monte Bianco: per i due alpinisti bloccati in vetta il meteo avverso ha fermato i soccorsi

(PRIMAPRESS) - MONTE BIANCO - Due alpinisti sono bloccati sul Mont Blanc de Tacul, sulla via normale d’olralpe alla vetta. Per loro, vanificati dal maltempo i tentativi odierni di raggiungerli in elicottero o via terra (nella zona soffiano forti raffiche di vento), si annuncia una non semplice notte in quota, con i soccorritori che valuteranno la situazione domani mattina, domenica 8, alla luce delle condizioni meteo (che, per i bollettini, sono in peggioramento). - (PRIMAPRESS)