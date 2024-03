CdM: approvato testo unico audiovisivi e Contratto di servizio Rai includendo sviluppo del Terzo Settore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che modifica il Testo unico dei servizi di media audiovisivi. Approvato anche il contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e la Rai, per il periodo 2023-2028. Il nuovo contratto contiene anche "una regolamentazione specifica in materia di inclusione sociale e culturale, con obiettivi tesi allo sviluppo dei servizi e delle trasmissioni nel linguaggio dei segni (Lis) e alla promozione e realizzazione della cultura della sussidiarietà e del terzo settore". - (PRIMAPRESS)