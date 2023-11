Ambiente: si apre oggi a Bruxelles la Hydrogen Week. Honda presenta le celle di nuova generazione

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Si apre oggi (fino al 24) a Bruxelles la European Hydrogen Week. L’economia dell’idrogeno ridisegnerà la mappa energetica. Non c’è assolutamente alcun dubbio che l’idrogeno avrà un ruolo chiave nella transizione energetica, soprattutto per sfruttare la quantità in rapida crescita di energia rinnovabile. Pertanto, nella corsa globale per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, le tecnologie dell’idrogeno sono sempre più considerate delle opportunità. A Bruxelles Honda Motors esibirà un prototipo del sistema di nuova generazione di celle a idrogeno. Si tratta di un modulo di nuova generazione che apre nuove opportunità di mercato e di settore per la casa di Tokyo, tra cui l'applicazione su veicoli commerciali pesanti. Per l'azienda giapponese è un'azione che segue il nuovo impianto di produzione di idrogeno verde presso il suo centro di ricerca e sviluppo in Germania.

Il prototipo del nuovo modulo sarà presentato alla Settimana dell’Idrogeno 2023, per dimostrare ancora una volta l’impegno di Honda nel raggiungere la neutralità carbonica nel mondo entro il 2050 in tutte le sue divisioni operative.

In esposizione alla Brussels Expo dal 20 al 23 novembre, questo nuovo concept compatto e potente è stato progettato per offrire un'eccezionale durata e versatilità in una varietà di utilizzi, tra cui i veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) e commerciali, le macchine edili e la generazione di energia stazionaria. Honda propone di collaborare con partner commerciali e tecnologici per espandere le applicazioni del sistema a celle a combustibile e incoraggia tutti i potenziali partner a visitare lo stand I90 nel padiglione 7 durante la Settimana Europea dell’Idrogeno. - (PRIMAPRESS)