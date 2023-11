Ambiente: chiuse le scuole di New Delhi per la spessa coltre di smog che ricopre la capitale

(PRIMAPRESS) - NEW DELHI - Scuole chiuse da questa mattina a New Delhi per la spessa coltre di smog che ricopre tutta la città. Non accenna a diminuire l'impressionante cappa di inquinamento atmosferico che da giorni soffoca New Delhi. Nella capitale indiana è stato disposto che la metà dei dipendenti degli uffici pubblici rimanga a lavorare da casa e soprattutto le scuole primarie, chiuse con un provvedimento di urgenza varato venerdì scorso. Gli istituti rimarranno chiusi per tutta la settimana.Ogni anno a Delhi muoiono prematuramente migliaia di persone per patologie legate all'esposizione all'aria inquinata. - (PRIMAPRESS)