Business sostenibile: la star Leonardo di Caprio investe negli orologi “riciclati” di ID Genève

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Che la star di Hollywood, Leonardo di Caprio avesse a cuore le battaglie ambientaliste sui cambiamenti climatici e sulla sostenibilità è risaputo ma questa volta ha saputo coniugare questa attività con una imprenditoriale partecipando ad un round di finanziamento a favore della startup svizzera, che produce orologi con materiali riciclati. Guidato da Cape Capital con il coinvolgimento del noto attore e di diversi family office svizzeri, il finanziamento ammonta a circa due milioni di franchi svizzeri (2,1 milioni di euro).

“Sono lieto di aver investito in Id Genève, un marchio che sta guidando il cambiamento nel settore del lusso e non solo, grazie a un approccio basato sull’innovazione costante e sui principi dell’economia circolare”, ha commentato DiCaprio in un comunicato.

Id Genève è guidata dal CEO Nicolas Freudiger, co-fondatore del brand nel 2020 insieme all’attuale COO Céderic Mulhauser e al designer Singal Depery. L’azienda produce orologi meccanici con un prezzo tra i 3.500 e i cinquemila franchi, utilizzando materiali riciclati e pezzi smontati da scorte invendute, così da ridurre l’impronta di carbonio. L’obiettivo di Freudiger e soci è quello di conciliare le esigenze del business nel mondo del lusso con le urgenze manifestate dalle giovani generazioni.

Per la nuova collezione Circular S, Id Genève, ha ulteriormente ridotto l’energia usata per fondere l’acciaio, grazie a test effettuati in un forno speciale a energia solare che si trova nei Pirenei. Il marchio ha anche ottenuto la certificazione B Corp. - (PRIMAPRESS)