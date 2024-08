Salute: 40% di rischi in più per le donne inattive secondo una ricerca del British Journal of Sports Medicine

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - Le donne che non hanno praticato nessuno sport nella loro vita e quindi non sono state molto attive fisicamente nel corso degli anni, hanno il 40 percento in più di probabilità di vedere aumentare l'incidenza di un cattivo stato di salute generale una volta raggiunti i 70 anni. Lo rivela una recente ricerca pubblicata sul British Journal of Sports Medicine. Lo studio ha coinvolto oltre 11.700 partecipanti (con un'età media di 54 anni) nell'Australian Longitudinal Study on Women's Health, che ha seguito la salute di oltre 57.000 donne australiane in quattro diverse fasce di età. - (PRIMAPRESS)