Salute: Fondazione Enea Tech finanzia una Pmi per un dispositivo portatile che monitora 6 funzioni vitali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fondazione ENEA Tech e Biomedical ha approvato un investimento di 3 milioni di euro nell'azienda VST Srl (Vital Signal in a Touch), una PMI innovativa fondata nel 2017 come spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che ha sviluppato Ippocratech® Care, una soluzione unica che consente di monitorare in modo semplice, non invasivo e in tempo reale cinque parametri vitali cruciali per la salute: frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea, pressione sanguigna e ossigenazione del sangue. La soluzione include anche un ECG monotraccia, per un controllo completo dello stato di salute.

La soluzione è composta da un dispositivo tascabile, un applicativo mobile e un software certificato medicale che consente il monitoraggio dei parametri vitali con un unico gesto. I segnali sono visualizzati in tempo reale nell’applicativo mobile, mentre l'intelligenza artificiale in cloud analizza i dati raccolti e genera report medicali che possono essere utilizzati per un monitoraggio puntuale dello stato di salute, facilitando una medicina predittiva e personalizzata. Con questa tecnologia ogni individuo può avere a disposizione gli strumenti per monitorare autonomamente la propria salute. La piattaforma che conserva i dati è pienamente conforme alle attuali normative GDPR, garantendo la massima sicurezza dei dati sensibili degli utenti.

“L'OMS considera questi 5 indicatori, insieme allo stato di coscienza e al colore della cute, come i principali segnali di benessere o malessere di una persona. Con Ippocratech® Care, abbiamo brevettato una tecnologia che permette di acquisire simultaneamente e in modo sicuro questi dati vitali, supportata da un’app mobile che, tramite intelligenza artificiale, elabora e fornisce un report dettagliato e facilmente comprensibile. Con questa innovazione, VST si conferma leader nel panorama della salute digitale, mirando a un futuro in cui la tecnologia aiuti ognuno di noi a prendersi cura del proprio benessere in modo semplice e affidabile” Matteo Raimondi, Presidente di VST Srl.

“L’investimento in VST Srl rappresenta un passo importante nel sostegno di soluzioni tecnologiche d’avanguardia in un mercato, quello della salute digitale, in forte espansione e di grande attrattività. Ippocratech® Care incarna valori quali innovazione e attenzione alla prevenzione” Maria Cristina Porta, Direttore Generale Fondazione ENEA Tech e Biomedical. - (PRIMAPRESS)