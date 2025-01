Diagnostica tumori: nuova frontiera con la biopsia liquida. La Fondazione EneaTech investe in Tetis

(PRIMAPRESS) - ROMA - La nuova frontiera della diagnostica dei tumori potrebbe passare da soluzioni di biopsia liquida. E' su questa sperimentazione innovativa che la Fondazione ENEA Tech e Biomedical ha annunciato un investimento di 15 milioni di euro nella ricerca di Tethis S.p.A., azienda milanese all'avanguardia nel campo della diagnostica dei tumori.

Tethis, infatti, sta sviluppando soluzioni innovative di biopsia liquida, un esame del sangue non invasivo che consente di rilevare tracce di tumore circolanti nel sangue. Il cuore dell'innovazione di Tethis risiede nel suo processo analitico integrato che include uno strumento di preparazione del campione di sangue See.d®, i vetrini SmartBioSurface® trattati con nanomateriali biocompatibili, e algoritmi di intelligenza artificiale per l’identificazione di elementi cellulari di origine tumorale.

Questa piattaforma permette di caratterizzare sia le cellule immunitarie che eventuali cellule tumorali circolanti, e di integrare l’analisi cellulare con marcatori molecolari presenti nel plasma. L’obiettivo è supportare la diagnosi precisa del tumore, monitorare la malattia durante e dopo il trattamento e, auspicabilmente, rilevare precocemente i tumori.



“L’investimento di 15 milioni di euro in Tethis rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo centrale del nostro Paese come protagonista nell’innovazione d’eccellenza, con un focus su medicina di precisione e diagnostica avanzata,” sottolinea Maria Cristina Porta, Direttore Generale di Fondazione ENEA Tech e Biomedical. “Supportare soluzioni tecnologiche rivoluzionarie, come la biopsia liquida, significa gettare le fondamenta per un futuro in cui diagnosi più rapide, accurate e meno invasive possano migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti oncologici".



"Partendo da un semplice prelievo di sangue, puntiamo a fornire a oncologi e ricercatori traslazionali analisi cellulari e molecolari complete per far progredire la diagnostica di precisione, sviluppare terapie mirate e offrire cure sempre più personalizzate per i pazienti oncologici.” afferma Holger Neecke, Amministratore Delegato di Tethis “Con questo investimento miriamo ad accelerare lo sviluppo, la validazione e la preparazione alla commercializzazione della nostra piattaforma diagnostica". - (PRIMAPRESS)