Strage di Semerate: confermato l’ergastolo per Maja, il geometra che nel 2022 uccise moglie e figlia

(PRIMAPRESS) - VARESE - La Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Alessandro Giovanni Maja, il geometra che nel maggio 2022 ha ucciso nel sonno con una mazza e un coltello la moglie Stefania Pivetta,la figlia 16enne Giulia, e ridotto in fin di vita il figlio 23enne Nicolò,ora su una sedia a rotelle dopo una serie di interventi. Prima della sentenza per la strage di Semerate, Maja si è detto pentito:"confido nel perdono di Gesù". Il suocero:"La giustizia qualche volta c'è, non credo al suo pentimento". - (PRIMAPRESS)