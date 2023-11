Caso Saman: la Corte d’Assise autorizza la restituzione della salma della giovane pakistana. Ora potrà avere i funerali

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - Finalmente per Saman ci sarà la Pace della sepoltura. La Corte di Assise di Reggio Emilia ha dato il nulla osta, per quanto le compete, alla restituzione della salma di Saman Abbas. Lo ha annunciato la presidente Beretti nell'aula del processo ai 5 familiari accusati dell'omicidio: i genitori, uno zio e due cugini di Saman. Sarà ora possibile organizzare i funerali della 18enne pachistana uccisa a Novellara fra il 30 aprile e il 1° magio 2021 e poi sepolta. Il corpo è stato trovato un anno e mezzo dopo. Sono in cella in Italia 4 degli imputati. La madre di Saman è ancora latitante in Pakistan. - (PRIMAPRESS)