Save the Date su Rai 5: presenta la nuova produzione dell'Aterballetto "Rhapsody in Blue"

(PRIMAPRESS) - ROMA - È "Rhapsody in Blue", la nuova produzione Aterballetto che dà il via alla stagione di danza di Parma, ad aprire il nuovo appuntamento con “Save The Date”, il programma dedicato all’agenda culturale italiana, in onda venerdì 23 febbraio alle 23.40 in prima visione su Rai 5.

In primo piano anche la terza edizione di “Il violoncello svelato”, il ciclo di concerti dell’Accademia Filarmonica Romana dedicati al repertorio meno noto e di più raro ascolto per violoncello e pianoforte. In sommario anche “Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci di Prato”, un percorso che rilegge 50 fra le opere raccolte dal Centro; la mostra “Martin Parr. Short and Sweet”, al Museo delle Culture di Milano, dedicata a uno dei fotografi documentaristi britannici più affermati e riconosciuti del nostro tempo; i concerti “Cineteca Sound Lab” al cinema Arlecchino, curati dalla Cineteca di Milano per scoprire nuove strade che intrecciano la musica di oggi alle scene della grande storia del cinema; lo spettacolo teatrale “Bidibibodibiboo” di Francesco Alberici, che traccia un ritratto al vetriolo della disastrosa situazione in cui versa il mondo del lavoro.

E ancora, la musica con “Habitat”, il tour di presentazione del nuovo album firmato C’mon Tigre. Chiude la puntata “Spilli”, romanzo d’esordio di Greta Olivo. - (PRIMAPRESS)