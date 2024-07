Omicidio Giulia Cecchettin: il 23 settembre prima udienza per Filippo Turetta alla Corte d'Assise di Venezia

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Si terrà il 23 settembre la prima udinza del processo a Filippo Turetta davanti alla Corte di Assise di Venezia. L'accusa formulata dal Pm Petroni è di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persone, occultamento di cadavere e stalking. Giulia Cecchettin fu uccisa l'11 novembre 2023 dall'ex fidanzato con botte, calci e 75 coltellate. Poi la fuga di Turetta con il cadavere di Giulia in auto, abbandonato poi in un bosco. Otto giorni dopo, fu arrestato in Germania. Ora è nel carcere di Montorio nel padovano. - (PRIMAPRESS)