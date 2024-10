Motorizzazione Civile: Stefano Fabrizio Riazzola è il nuovo Direttore generale. Sua anche la competenza dei veicoli storici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cambio di guardia alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile con l'arrivo di Stefano Fabrizio Riazzola che sostituisce Pasquale D'Anzi che ha diretto il servizio dal 2021.

Stefano Fabrizio Riazzola: lombardo, da febbraio 2020 era Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Milano, dopo essere stato dirigente all'interno della direzione sin dal 2007. Laureatosi in ingegneria civile sezione trasporti al Politecnico di Milano nel 1992, ha collaborato dal 1992 al 2000 con TAU trasporti e territorio. Dal 2001 al 2006 è stato Dirigente di AMAT (Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio), prima come responsabile della Direzione Banca Dati fino a ottobre 2002 e successivamente come responsabile della Direzione Pianificazione del Traffico. Nel 2007 è diventato Dirigente del Comune di Milano, prima come Direttore del Settore Pianificazione Mobilità Trasporti Ambiente fino al 2011, nel 2011 come Responsabile dell'Area Coordinamento progetti di mobilità e dal 2012 al 2020 come Direttore dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità. Dal 2016 al 2020 è stato anche Vicedirettore della Direzione Mobilità Ambiente Energia. A Riazzola farà capo anche tutto il settore in materia di veicoli di interesse storico.