Lecce: un detenuto si finge pentito per essere ascoltato dalla Pm antimafia ma l’intenzione era accoltellarla

(PRIMAPRESS) - LECCE - Un detenuto avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, e per tagliarle la gola durante l'incontro. Il piano, poi fallito,sarebbe stato i- deato dal 42enne Pancrazio Carrino,uno degli indagati coinvolti nell'operazio- ne chiamata 'The Wolf' che portò, nel luglio 2023, a smantellare il clan Lamendola-Cantanna. Il bersaglio era pro- prio la pm titolare dell'inchiesta,Carmen Ruggiero, che emise l'ordinanza di custodia cautelare per 22 persone. - (PRIMAPRESS)