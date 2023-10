Islanda: l’inedito sciopero delle donne contro il gender pay gap nel giorno del ‘Kvennafri’

(PRIMAPRESS) - ISLANDA - È stata una inedita giornata di sciopero in Islanda per le donne che hanno protestano contro la disuguaglianza di genere e contro il 'gender pay gap',il divario di retribuzione fra i generi, anche a parità di mansioni. Secondo le promotrici dello sciopero,la differenza media di retribuzione è del 21%. A protestare nel giorno del 'Kvennafri', letteralmente 'giorno libero per le donne', sono oltre alle lavoratrici di ogni settore, anche le casalinghe e la stessa prima ministra Katrin Jakobsdottir. - (PRIMAPRESS)